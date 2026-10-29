Khởi tố, bắt giam Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về hành vi lừa đảo

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 29/10, theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (1970, trú 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, Trương Văn Thiên Tư lập Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức vụ Giám đốc. Mặc dù chỉ được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép dạy chương trình phổ thông, không được cấp phép liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài nhưng Trương Văn Thiên Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học, phổ thông mang danh Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi.

Theo chương trình học của trung tâm này, học sinh học 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu), mỗi ngày học 2 buổi sáng chiều, mức học phí từ 7 triệu đến 8 triệu đồng/tháng. Trong quá trình hoạt động, Trương Văn Thiên Tư dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Thiên Lập Nhân.

Không những vậy, Tư đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm “thổi phồng” về Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh học sinh. Từ đó nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để theo học chương trình Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị phụ huynh có con học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Cty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Lê Kim Thành Công (số điện thoại 0938.327.594) để cung cấp thông tin.