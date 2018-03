Khởi tố, bắt giam gã đàn ông đâm vợ chồng tình cũ thương vong

Nhiều lần tìm cách gặp người tình cũ níu kéo tình cảm nhưng không thành, Phong nảy sinh thù hận nên đã tìm cách giết chị Dung.

Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 30/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Hoài Phong (36 tuổi, quê An Giang), thường trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

2 nạn nhân là anh Nguyễn Trung Tín (29 tuổi), ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè (Tiền Giang) và vợ là chị Trần Thị Dung (28 tuổi).

Kết quả điều tra cho thấy, trước đây, Phong từng có quan hệ tình cảm với chị Dung nhưng sau đó, khi lập gia đình, chị này đã cắt đứt quan hệ với Phong. Không chấp nhận, gã này nhiều lần tìm cách gặp người tình cũ níu kéo tình cảm nhưng không thành.

Hiện trường căn nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Zing.vn.

Chiều 21/3, Phong thấy chị Dung chạy xe máy trên địa bàn huyện Cái Bè nên đuổi theo nhưng bị tình cũ tìm cách né tránh khiến Phong nảy sinh thù hận.

Theo báo Cong an nhân dân, tối cùng ngày, đối tượng chuẩn bị xà beng, kéo và dao nhằm mục đích giết chị Dung.

Khoảng hơn 1h30 ngày 22/3, anh Tín đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng cạy cửa nên dậy kiểm tra. Vừa mở cửa, anh này bị tên Phong cầm hung khí đâm nhiều nhát. Nghe tiếng động, chị Dung chạy ra cũng liền bị đối tượng dùng xà beng đánh vào người.

Gây án xong, Phong bỏ trốn về Đồng Tháp, rồi qua An Giang. Đến 3h cùng ngày, anh Tín tử vong, còn chị Dung bị thương được điều trị tại bệnh viện.

Sau đó, Phong uống thuốc tự tử nhưng được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát đã lần theo dấu vết nghi phạm khi biết Phong nằm điều trị tại bệnh viện.

Sau gần 1 tuần điều trị, Phong đã hồi phục. Cảnh sát khám xét nơi ở nghi phạm đã thu giữ tang vật gây án. Tại CQĐT, bước đầu Phong thừa nhận hành vi phạm tội.

Bảo Khánh (T/h)