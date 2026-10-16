Khởi tố, bắt giam đối tượng tàng trữ trái phép 0,6 gram ma túy đá

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 06/10, qua công tác kiểm tra địa bàn, Công an xã Đăk Tô đã tiến hành kiểm tra nơi ở của A Huy, phát hiện bên trong ví da màu đen để trong túi quần đối tượng đang mặc có 7 bịch nylon trong suốt chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tiến hành test nhanh, A Huy cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine (ma túy đá).

Theo Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, toàn bộ số chất tinh thể màu trắng thu giữ của A Huy là ma túy loại Methamphetamine, với tổng khối lượng 0,6 gram. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, đang cất giấu thì bị bắt quả tang khi Công an xã Đăk Tô tiến hành kiểm tra tại nơi ở của mình.

Bắt quả tang đối tượng Huy tàng trữ ma túy đá

Thụ lý điều tra theo thẩm quyền, sau thời gian thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định hành vi của A Huy đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Qua vụ án, cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không vướng vào tệ nạn ma túy; đồng thời tích cực phối hợp, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi nghi vấn liên quan đến tàng trữ, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất ma túy, chung tay xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh nơi mình sinh sống và cư trú, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở.