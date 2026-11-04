Khởi tố, bắt giam 94 bị can trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 tại Hà Nội, trưa 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về việc triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Quốc Toản, vụ án liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, do đối tượng người Trung Quốc tổ chức, cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Myanmar thực hiện hành vi phạm tội.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia tại buổi họp báo.

Qua công tác điều tra cơ bản trên không gian mạng và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, câu kết với các đối tượng người Việt Nam chuẩn bị địa điểm; vận chuyển, mua sắm các thiết bị điện tử, có biểu hiện hoạt động tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an địa phương đã xác lập chuyên án đấu tranh nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép xảy ra tại tỉnh Thanh Hoá.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 và "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Trong đó, đến thời điểm hiện nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (tăng 5 bị can so với thời điểm thông báo trước đó), trong đó có 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Trong số các đối tượng này có 5 đối tượng bị khởi tố với 2 tội danh theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự, 1 đối tượng khởi tố với tội "Tổ chức đánh bạc”. Với các đối tượng còn lại, cơ quan điều tra đang khai thác, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ, xử lý theo quy định.

Các đại biểu dự họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ, tội phạm lừa đảo trực tuyến đang diễn biến rất phức tạp ở Việt Nam và trên thế giới. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.

“Quan điểm nhất quán của Bộ Công an là xử lý quyết liệt tội phạm, mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định. Bộ Công an tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài ở Việt Nam tuân thủ pháp luật. Nhưng đồng thời không để đối tượng lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Việc triệt phá chuyên án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng lãnh thổ làm địa bàn hoạt động. Đồng thời khẳng định hiệu quả của việc tăng cường phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế trong đấu tranh với các loại tội phạm này.

Từ vụ án này, Bộ Công an khuyến nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt là qua các mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và những hoạt động có tính chất bất thường.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin cụ thể: “Khi không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng; khi có lời kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh với lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường, thì người dân phải hết sức cảnh giác khi tham gia, kiểm tra đối chiếu thông tin kỹ lưỡng”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin để cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ ràng khi tham gia trên không gian mạng. Khi không có hiểu biết rõ, người dân có thể vô tình tiếp tay cho tội phạm và bị xử lý nếu có vi phạm theo các quy định.

Người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm thì thông tin, thông báo ngay cho lực lượng chức năng để điều tra, giải quyết theo quy định.

Bộ Công an mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, ngân hàng, nhà mạng, công ty dịch vụ viễn thông trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý, đấu tranh với các loại tội phạm này nhằm ngăn chặn tội phạm, giữ vững trật tự kỷ cương xã hội, đem lại không gian mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế số và đảm bảo sự an toàn cho người dân.