Khởi tố, bắt giam 3 cán bộ Chi nhánh Phát triển quỹ đất ở Lạng Sơn

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia.

Ba bị can gồm Hoàng Kim Vy (SN 1979), Trưởng Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia; Hoàng Thị Lý (SN 1979) và Đào Thanh Hải (SN 1982), cùng là kế toán phụ trách tại chi nhánh. Cả 3 bị can đều trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ chi nhánh phát triển quỹ đất ở Lạng Sơn (Ảnh Công an Lạng Sơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại chi nhánh.

Lợi dụng những sơ hở này, Nông Thanh Tú (SN 1989, trú tại xã Bình Gia) đã thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng trong thời gian dài mà không bị phát hiện, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nông Thanh Tú để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 23/10, cơ quan công an ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Hoàng Kim Vy, Hoàng Thị Lý và Đào Thanh Hải.

Ngày 26/10, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, đồng thời tiến hành kê biên, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định pháp luật.