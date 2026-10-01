Khởi tố 'bà trùm' cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Chiều 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã truy xét và xác định nguồn cung cấp hàng hóa là thực phẩm giảm cân, có chứa chất cấm cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương (SN 1992, thường trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) - chủ Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với các bị can.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Các bị can (từ trái sang) Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng và Đặng Thiên Hương tại cơ quan điều tra.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98.

Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) cùng tang vật.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương đến Cơ quan điều tra để trình báo để được xem xét theo quy định.

Một số sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm, tang vật vụ án.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo: Sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ. Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Do đó, người dân không nên mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên “tặng kèm” không nhãn mác, không công bố.