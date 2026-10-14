Khởi tố 9 thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí, gây rối trật tự công cộng

Từ nguồn tin do người dân cung cấp, Công an xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô gây mất an ninh, trật tự tại địa bàn các xã Đại Lộc, Vu Gia và Hà Nha.

Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn và thách thức nhau qua mạng xã hội Facebook, Messenger, tối ngày 19/5/2026, 9 thanh thiếu niên cùng một số đối tượng khác đã tụ tập tại khu vực gần cầu Quảng Huế. Nhóm này mang theo hung khí tự chế, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi, la hét trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

9 thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí, gây rối trật tự công cộng bị khởi tố. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Đáng chú ý, một số đối tượng còn quay video, chỉnh sửa và đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm câu kéo lượt xem, tương tác và tiếp tục thách thức các nhóm thanh thiếu niên khác.

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 dao tự chế, 5 xe mô tô và 4 điện thoại di động có liên quan đến vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 08/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 09 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 12/10/2026, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 03 bị can gồm Lê Hoài Nam, Nguyễn Hữu Huy và Văn Xuân Danh; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 06 bị can còn lại theo đúng quy định của pháp luật.