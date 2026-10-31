Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây livestream bán hàng bị thu hồi

Ngày 31/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm qua livestream trên Facebook. Đến nay, tổng số bị can bị khởi tố là 9 người về các tội "Lừa dối khách hàng", "Mua bán hóa đơn trái phép" và "Trốn thuế"..

Kho hàng và giấy gói của các đối tượng liên quan.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng Facebook để quảng cáo, bán thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm. Trong đó, có những sản phẩm đã bị thu hồi số công bố nhưng vẫn được các đối tượng tiếp tục giới thiệu, bán cho người tiêu dùng.

Ngày 6/8/2026, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan kiểm tra, khám xét 3 địa điểm kinh doanh tại TP Đồng Nai và TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu, hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng niêm phong 185 thùng hàng.

Kết quả điều tra xác định, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài N (SN 1991, thường trú tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà để phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến. Đinh Thị Hiền V (SN 1985, chị ruột N) hỗ trợ livestream trên Facebook để giới thiệu, bán sản phẩm.

Công an đã khởi tố tổng cộng 9 đối tượng trong đường dây livestream bán hàng bị thu hồi.

Đáng chú ý, ngày 10/10/2025, Sở Y tế TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP. Mặc dù biết các sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, nhóm đối tượng vẫn che giấu thông tin, tiếp tục giới thiệu, quảng cáo và bán hàng thông qua các phiên livestream trên Facebook.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã bán tổng cộng 14.434 sản phẩm thuộc diện bị thu hồi số công bố. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà còn có dấu hiệu trốn thuế, sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo lời khai của N, trước khi thành lập doanh nghiệp, người này đã kinh doanh trực tuyến với tổng giá trị hàng hóa bán ra hơn 22 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an đề nghị những người đã mua 4 sản phẩm nêu trên từ Đinh Thị Hiền V hoặc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) hoặc Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đồng Nai để được hướng dẫn.

Công an Đồng Nai khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, nghi giả hoặc kém chất lượng; cảnh giác với quảng cáo thổi phồng công dụng trên mạng xã hội.