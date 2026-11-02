Khởi tố 9 đối tượng livestream bán hàng giả, trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Tiêu thụ hơn 14.400 sản phẩm đã bị thu hồi số công bố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong vụ án kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook.

Đây là kết quả điều tra mở rộng chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng kinh doanh các mặt hàng trên, được Công an TP Đồng Nai triệt phá ngày 6/8/2026. Đến nay, tổng số đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ án là 9 người, với các tội danh “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng Facebook để kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Các bị can trong vụ án tại cơ quan công an.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm nhóm đối tượng kinh doanh có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế TP Hà Nội ra quyết định thu hồi số công bố nhưng các đối tượng vẫn che giấu thông tin, tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 6/8/2026, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an Tp.HCM và các sở, ngành liên quan kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn TP Đồng Nai và Tp.HCM. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra xác định, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (sinh năm 1991, thường trú tại thôn 14, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, có trụ sở tại tổ 2, khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, TP Đồng Nai, để phục vụ hoạt động kinh doanh bán hàng online.

Đinh Thị Hiền Vy (sinh năm 1985, chị ruột Nam, thường trú tại 420 Cộng Hòa, phường Tân Bình, Tp.HCM) hỗ trợ Nam livestream trên Facebook, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Mặc dù biết ngày 10/10/2025, Sở Y tế TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP, nhóm đối tượng vẫn che giấu thông tin, tiếp tục giới thiệu các sản phẩm này trong những phiên livestream bán hàng.

Kết quả, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà đã tiêu thụ tổng cộng 14.434 sản phẩm bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng

Cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà kê khai không đúng doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế. Đồng thời, công ty này đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Đồng Nai và TP.HCM nhằm hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Đối tượng Đinh Mã Hoài Nam làm việc với cơ quan công an.

Đối với Đinh Mã Hoài Nam, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, trong quá trình điều tra, Nam khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp đã kinh doanh online, bán hàng hóa với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đồng Nai để cung cấp thông tin, tài liệu, tang vật, hỗ trợ cơ quan điều tra có cơ sở bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Công an TP Đồng Nai, thực phẩm chức năng hiện là nhóm sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, việc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế.

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng không rõ xuất xứ hoặc có dấu hiệu giả mạo; thận trọng trước những quảng cáo phóng đại công dụng, cam kết hiệu quả tuyệt đối trên mạng xã hội khi không có căn cứ khoa học.

Nếu phát hiện sản phẩm nghi giả hoặc thuộc diện thu hồi, người dân cần dừng sử dụng, không tiếp tục lưu hành, phân phối và chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất để trình báo, giao nộp sản phẩm phục vụ điều tra. Trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau khi sử dụng, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời.