Khởi tố 9 bị can vụ vận chuyển trái phép gia cầm giống qua biên giới

Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ vận chuyển trái phép gần 14.000 con gia cầm giống qua khu vực biên giới Hoành Mô, với tổng trị giá hơn 372 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành xác định hiện trường vụ án. Ảnh: CAQN

Trước đó, khoảng 21h10 ngày 14/9, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô, lực lượng Hải quan và Biên phòng kiểm tra ô tô Toyota Rush mang biển kiểm soát 14B-042.37 do Giáp Đại Chiều (SN 1991, trú tại xã Hoành Mô) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 23 lồng nhựa chứa 3.767 con gà, vịt giống dưới 3 ngày tuổi. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy kiểm dịch và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gia cầm.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tại nhà riêng của Giáp Đại Chiều và Lý Thị Sinh (SN 1993, cùng trú tại xã Hoành Mô) có 198 lồng nhựa chứa 10.201 con gia cầm giống.

Tổng số tang vật được kiểm đếm là 221 lồng với 13.968 con gia cầm, gồm 6.840 con gà giống dưới 3 ngày tuổi, 6.112 con vịt lai ngan giống dưới 3 ngày tuổi và 1.016 con gà giống có trọng lượng trung bình khoảng 500 gram/con. Tổng trị giá số gia cầm hơn 372 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ số gia cầm trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, được vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua khu vực bờ sông biên giới gần mốc 1322 (địa phận thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô).

Cơ quan điều tra xác định, Lý Thị Sinh đã liên hệ với một số người tại Trung Quốc đặt mua gia cầm giống, đồng thời nhận vận chuyển thuê cho người khác với tiền công 50.000 đồng/lồng.

Để thực hiện việc vận chuyển, Sinh thuê Dường Cắm Làu, Chìu Thị Sinh, Lạc A Vầy, Giáp Thế Quang, Giáp Văn Tuấn, Tằng Văn Dồng và Dường A Si (cùng xã) tham gia cảnh giới và vận chuyển trái phép số gia cầm từ Trung Quốc về Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can gồm Lý Thị Sinh, Giáp Đại Chiều và 7 người tham gia cảnh giới, vận chuyển để điều tra về hành vi liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan, nguồn gốc số gia cầm và các tình tiết khác của vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.