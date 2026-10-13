Khởi tố 9 bị can vụ đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội

Xe mô tô được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: Cơ quan Công an

Theo thông tin từ Công an xã Yên Lãng, ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan điều tra cũng khởi tố 8 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” và 1 bị can về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 5-2026. Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau đến thôn Xa Mạc, xã Yên Lãng để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai nhóm xảy ra xô xát, đánh nhau, sử dụng vỏ chai bia ném về phía nhau, gây mất an ninh, trật tự. Trong quá trình xô xát, P.K.H đã dùng dao chém N.Đ.H; tỷ lệ tổn thương cơ thể của N.Đ.H được xác định là 33%.

Từ những tranh cãi trên không gian mạng, vụ việc đã dẫn đến bạo lực ngoài đời thực, gây tổn hại sức khỏe và khiến nhiều thanh thiếu niên vướng vào vòng tố tụng. Vụ án chính là lời cảnh báo về hậu quả của việc thiếu kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và bị cuốn theo sự kích động của bạn bè.

Vũ khí quân dụng được đối tượng sử dụng để gây thương tích. Ảnh: Cơ quan Công an

Qua vụ việc, Công an xã Yên Lãng khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quan tâm, đồng hành với con em; thường xuyên trao đổi để nắm bắt tâm tư, các mối quan hệ bạn bè và hoạt động trên mạng xã hội. Khi phát hiện con có mâu thuẫn, bị đe dọa, bị rủ rê tụ tập đánh nhau hoặc mang theo hung khí, gia đình cần kịp thời phối hợp với nhà trường, cơ quan Công an để ngăn chặn.

Bên cạnh đó, sự quản lý của gia đình, việc trang bị cho học sinh kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử trên mạng xã hội và giải quyết bất đồng không dùng bạo lực cần được chú trọng hơn.

Đối với học sinh, thanh thiếu niên, Công an xã Yên Lãng khuyến cáo các em không tham gia tụ tập đánh nhau, không mang theo hung khí, không cổ vũ hoặc kích động bạo lực. Khi bị thách thức, đe dọa hoặc xảy ra mâu thuẫn, cần bình tĩnh, chủ động tìm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan Công an, thay vì tự giải quyết bằng vũ lực.

Công an xã Yên Lãng sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên; đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an ninh, trật tự.