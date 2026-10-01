Khởi tố 9 bị can vận chuyển gần 14.000 con gia cầm qua biên giới

Lực lượng chức năng xác định hiện trường vụ vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới tại xã Hoành Mô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 21h10 ngày 14/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô, lực lượng Hải quan và Biên phòng Hoành Mô kiểm tra xe ô tô Toyota Rush, biển kiểm soát 14B-042.37, do Giáp Đại Chiều (SN 1991, trú tại thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô, TP Quảng Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 23 lồng nhựa chứa 3.767 con gà, vịt giống dưới 3 ngày tuổi. Chiều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu, giấy kiểm dịch và các tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gia cầm này.

Mở rộng kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà riêng của Giáp Đại Chiều và Lý Thị Sinh (SN 1993, trú tại thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô) có thêm 198 lồng nhựa chứa 10.201 con gà, vịt giống.

Tổng số tang vật thu giữ là 221 lồng nhựa, chứa 13.968 con gia cầm, gồm 6.840 con gà giống dưới 3 ngày tuổi, 6.112 con vịt lai ngan giống dưới 3 ngày tuổi và 1.016 con gà giống có trọng lượng trung bình khoảng 500 gram/con. Tổng trị giá số gia cầm hơn 372 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ số gia cầm có nguồn gốc từ Trung Quốc, được đưa trái phép vào Việt Nam qua khu vực bờ sông biên giới gần mốc 1322, thuộc thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô.

Cơ quan điều tra xác định Lý Thị Sinh đã liên hệ với một số người ở Trung Quốc để đặt mua con giống gia cầm, đồng thời nhận vận chuyển thuê về Việt Nam với tiền công 50.000 đồng/lồng.

Trong quá trình thực hiện, Sinh thuê Dường Cắm Làu, Chìu Thị Sinh, Lạc A Vầy, Giáp Thế Quang, Giáp Văn Tuấn, Tằng Văn Dồng và Dường A Si, cùng trú tại xã Hoành Mô, làm nhiệm vụ cảnh giới và vận chuyển trái phép số gia cầm qua biên giới.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Lý Thị Sinh, Giáp Đại Chiều và 7 người nêu trên. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can cùng các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.