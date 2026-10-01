Khởi tố 9 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Việt Mỹ

Chiều 1/10, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III năm 2026, đại tá Phạm Trường Giang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) Bộ Công an, cho biết Cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Buôn lậu", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Đến nay, cơ quan điều tra thu hồi hơn 260.000 USD, 118 tỷ đồng trong vụ án này.

Bị can Trần Văn Thuấn. Ảnh: BCA.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam (Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ, viết tắt là Công ty Việt Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim, viết tắt là Công ty Sao Kim; Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai, viết tắt là Công ty Hoàng Mai), đồng thời thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính lớn.

Việc này vừa gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng quyền lợi của người bệnh.

Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, các đối tượng lợi dụng Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 24/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và những đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cục Cảnh sát kinh tế tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.