Khởi tố 9 bị can liên quan vụ án cựu Thứ trưởng Trần Văn Thuấn

Ngày 1/10, tại buổi thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III/2026, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Theo Đại tá Phạm Trường Giang, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh, đồng thời thu hồi 118 tỷ đồng và 261.000 USD.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án, đồng thời rà soát những thiếu sót, bất cập trong công tác quản lý nhà nước để tham mưu Chính phủ, các bộ, ngành có giải pháp khắc phục.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ngày 24/7, với các tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Ba bị can đầu tiên gồm Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ, và Trần Thị Hồng Hạnh, người phụ trách công tác kế toán của công ty.

Theo kết quả điều tra được công bố, Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai.

Phương còn được xác định lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông. Theo cơ quan điều tra, hệ thống doanh nghiệp này được sử dụng để mua bán qua lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam, sau đó bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá cao.

Cơ quan chức năng xác định hành vi trên gây thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Quá trình điều tra cũng làm rõ thủ đoạn liên quan hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế. Các đối tượng bị cáo buộc lợi dụng giấy phép nhập khẩu được cấp cho thiết bị chính để khai báo không đúng là thiết bị y tế kèm theo, qua đó đưa thêm các thiết bị khác vào Việt Nam.

Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 2/9, C03 khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, việc khởi tố ông Thuấn được thực hiện căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án. Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định.

Bị can Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 3/9 và 10/9, C03 tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Như vậy, đến ngày 1/10, vụ án đã có 9 bị can bị khởi tố về 3 tội danh. Cơ quan điều tra đã thu hồi 118 tỷ đồng và 261.000 USD.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can và những người có liên quan, đồng thời tập trung thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.