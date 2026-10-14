Khởi tố 9 bị can gây rối trật tự công cộng

Công an thi hành lệnh khởi tố đối với các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: THÀNH CA

Trước đó, qua tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp, Công an xã Đại Lộc xác minh, làm rõ vụ việc xảy ra tối 19/5/2026.

Xuất phát từ mâu thuẫn, thách thức đánh nhau qua mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên tụ tập gần cầu Quảng Huế, mang theo hung khí tự chế, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi và la hét.

Những hành vi này gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Một số người trong nhóm còn quay video, chỉnh sửa và đăng lên TikTok để thu hút lượt xem, tương tác, thách thức các nhóm thanh thiếu niên khác.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng thu giữ 4 dao tự chế, 5 xe mô tô và 4 điện thoại di động có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố 9 bị can gồm: L.M.L., H.N.H., V.Đ.T., L.H.P. (cùng SN 2009); N.H.H., T.C.D., V.X.D., V.Q.S. (cùng SN 2008), cùng trú xã Đại Lộc; L.H.N. (SN 2010, thường trú phường Điện Bàn Tây, hiện ở xã Đại Lộc).

Cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.H.N., N.H.H. và V.X.D.; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can còn lại.