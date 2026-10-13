Khởi tố 9 bị can gây rối trật tự công cộng

Qua điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn, thách thức đánh nhau qua mạng xã hội Facebook và Messenger, tối 19-5, các đối tượng gồm: Lê Minh Lập (2009), Hồ Ngọc Huy (2009), Võ Đức Thành (2009), Nguyễn Hữu Huy (2008), Lê Hoàng Phú (2009), Trần Công Dương (2008), Văn Xuân Danh (2008), Văn Quý Sáng (2008) và Lê Hoài Nam (2010, cùng trú xã Đại Lộc) cùng một số thanh thiếu niên khác đã tụ tập gần cầu Quảng Huế, mang theo hung khí tự chế, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi, la hét, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn các xã Đại Lộc, Vu Gia và Hà Nha.

Lực lượng Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can: Lê Hoài Nam, Nguyễn Hữu Huy và Văn Xuân Danh.

Một số đối tượng còn quay video, chỉnh sửa rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm thu hút lượt xem, tương tác và thách thức các nhóm thanh thiếu niên khác. Trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng thu giữ 4 dao tự chế, 5 xe mô tô và 4 điện thoại di động có liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố 9 bị can trên về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 12-10, cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can: Lê Hoài Nam, Nguyễn Hữu Huy và Văn Xuân Danh; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can: Lê Minh Lập, Hồ Ngọc Huy, Võ Đức Thành, Lê Hoàng Phú, Trần Công Dương và Văn Quý Sáng theo quy định pháp luật.