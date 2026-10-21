Khởi tố 9 bị can đường dây tiêu thụ 400 tấn lợn bệnh tại Đồng Nai

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai)

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh chết đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm cho người do đối tượng Trần Văn Hùng cầm đầu.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra đối với 5 địa điểm liên quan tại phường Xuân Lộc. Qua đó, lực Công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt lợn chết có nhiễm virus dịch tả lợn Châu Phi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua lợn bệnh, lợn chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số lợn này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc thành thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (sinh năm 1987), làm lái xe điều khiển xe ô-tô đi thu mua lợn chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ của Hùng.

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai)

Tại đây, Hùng và Hiếu Em phân công các đối tượng Lê Quốc Phó (sinh năm 2000), Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2005) và Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2002), thực hiện mổ, pha lóc thành các phần thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi. Sau đó, Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (sinh năm 1992) ngụ phường Xuân Lộc liên hệ, bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng, (sinh năm 1975) ngụ xã Xuân Hòa với giá từ 25 nghìn đồng đến 40 nghìn đồng/1 kg.

Thịt lợn chết sau khi mua, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân để sản xuất giò chả.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc lợn bệnh, lợn chết nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay các đối tượng trên đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn lợn bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng là Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.