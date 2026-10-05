Khởi tố 8 thanh thiếu niên dùng kiếm cướp xe mô tô tại phường Bàn Thạch

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ. Ảnh: THÀNH CA

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: T.N.T., Đ.T.A., L.N.P., L.P.K., P.Đ.H., L.N.D.A., P.B.N. và H.N.K.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 29/9, T.N.T. cùng 7 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô tô tại khu vực phường Tam Kỳ. Khi đến đường Phan Châu Trinh, nhóm này gặp H.T.D. (sinh năm 2008, trú xã Tây Hồ) đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Winner. Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, T.N.T. đã rủ cả nhóm cùng tham gia.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng dựng lên tình huống giả hẹn đánh nhau, dụ dỗ H.T.D. đi cùng đến đoạn đường Võ Chí Công (tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch) - khu vực vắng người và thiếu ánh sáng. Trên đường đi, nhóm chuẩn bị sẵn 2 thanh kiếm dạng Katana và rủ thêm L.N.P. nhập hội.

Khi đến địa điểm phục kích, L.P.K. bất ngờ kẹp cổ, kéo H.T.D. ngã khỏi xe. Cùng lúc, Đ.T.A. và L.N.P. dùng kiếm tấn công khiến nạn nhân bị thương. H.T.D. sau đó vùng thoát và bỏ chạy, để lại chiếc xe mô tô.

Nhóm của T.N.T. nhanh chóng chiếm đoạt xe, mang đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà (phường Hương Trà) cất giấu và tháo biển kiểm soát nhằm xóa dấu vết.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ 2 thanh kiếm kim loại, 2 điện thoại di động, biển kiểm soát 92C1-244.84 cùng 3 xe mô tô liên quan.

Cơ quan công an cho biết, cả 9 đối tượng tham gia vụ cướp đều trong độ tuổi từ 13 đến dưới 18. Riêng trường hợp N.H.G.B. (sinh năm 2013) do chưa đủ 14 tuổi tại thời điểm gây án nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Lực lượng chức năng đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét biện pháp xử lý phù hợp. Vụ án hiện được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.