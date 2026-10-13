Khởi tố 8 thanh thiếu niên 'đi bão', gây rối ở TP Huế

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can là các thanh thiếu niên trú tại TP Huế để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS 2015.

Theo thông tin ban đầu, tối 28/5, T.H.N.H. (SN 2007, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) rủ một số thanh thiếu niên khác tụ tập "đi bão", điều khiển xe mô tô thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường phố.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc.

Sau khi tập hợp tại một số địa điểm, nhóm thanh thiếu niên di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế và mang theo các ống tuýp kim loại, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn, nhóm của H. gặp một nhóm thanh niên khác. Cho rằng trước đó bị nhóm này ném vỏ chai bia, H. hô hào cả nhóm đuổi theo để đánh trả.

Hai nhóm sau đó tiếp tục rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường. Khi di chuyển đến khu vực phía Nam cầu Phú Xuân, nhóm của H. bị một nhóm thanh niên khoảng 20-30 người ném đá và vỏ chai bia.

Nhóm của H. tiếp tục đến một quán trên đường Nguyễn Thái Học lấy thêm nhiều vỏ chai bia, sau đó quay lại khu vực cầu Phú Xuân và ném về phía nhóm thanh niên đối phương.

Trên đường rời đi, một số đối tượng đã vứt bỏ các ống tuýp kim loại tại khu vực Cửa Hữu - Hoàng thành Huế. Cơ quan Công an sau đó tiến hành xác minh, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS 2015. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nhóm đối tượng thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc.

Thời gian tới, Công an TP Huế tiếp tục triển khai quyết liệt đợt cao điểm "Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn", chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Tổ tuần tra 785 tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát 24/7 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp tụ tập gây rối, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí và những hành vi gây mất an ninh, trật tự.

Qua đó, Công an TP Huế quyết tâm phòng ngừa, răn đe vi phạm từ sớm, từ xa, không để hình thành các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trên đường phố, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và cuộc sống bình yên của Nhân dân.