Khởi tố 8 người tại một trường mẫu giáo tại Gia Lai

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm học 2023-2024 và 2024-2025, Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Kroong, Gia Lai) đã xảy ra vi phạm pháp luật gây thiệt hại ngân sách gần 500 triệu đồng.

Cán bộ Công an tỉnh Gia Lai đọc lệnh khởi tố bị can đối với bà Bùi Thị Phú và Nguyễn Thị Mai. (Ảnh: Văn Tài).

Cụ thể, thời điểm trên, bà Trần Thị Thu (SN 1981, trú tại xã Kbang, Gia Lai) là Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne.

Bà Thu đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống để rút ngân sách Nhà nước. Các hành vi làm khống giấy tờ gồm: Hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương đứng tên một số cá nhân dù những người này không ký hợp đồng giảng dạy tại trường. Bằng các bộ hồ sơ giả này, Trường Mẫu giáo Kon Pne đã rút gần 500 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Vì những sai phạm trong quá trình công tác, tháng 9/2025, bà Thu đã bị cho thôi chức Hiệu trưởng, chuyển làm giáo viên. Đến ngày 29/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Thị Thu và Thủ quỹ Nguyễn Thị Linh để điều tra.

Ngày 28/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố thêm 6 người, gồm: Bùi Thị Phú (SN 1962), Nguyễn Thị Mai (SN 1968), Lê Thị Mỹ Tường (SN 1994), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1998), Phùng Thị Lan Anh (SN 1998), cùng trú tại xã Kbang; Lê Thị Mịn (SN 1963, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội).

Tất cả các bị can trên đều bị khởi tố về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được điều tra, xác minh.