Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng, lừa gần 400 triệu đồng

Theo cơ quan Công an, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, giả danh nhân viên giao hàng, nhân viên kho và nhân viên công ty để tạo lòng tin, dẫn dụ bị hại chuyển tiền.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về việc Cơ quan CSĐT đã khởi tố 7 bị can trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình mở rộng điều tra, ngày 10/9/2026, cơ quan Công an đã vận động Trần Tuấn Vũ (SN 2006, trú tại Hà Nội), đến đầu thú.

Trần Tuấn Vũ đến cơ quan Công an đầu thú.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 8 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định khởi tố bị can đã được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà tổ chức thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm một công đoạn trong cùng một kịch bản lừa đảo. Cách thức phân chia này nhằm tạo cho bị hại cảm giác đang lần lượt làm việc với từng bộ phận khác nhau của một doanh nghiệp giao hàng có tổ chức, từ đó giảm sự nghi ngờ và làm theo hướng dẫn.

Nhóm đầu tiên được giao nhiệm vụ giả danh nhân viên giao hàng, liên hệ với những người từng đặt mua hàng trực tuyến. Các đối tượng sử dụng thông tin về đơn hàng để tạo sự tin tưởng, sau đó đưa ra thông tin không có thật về việc khách hàng đã đăng ký một dịch vụ có thu phí. Khi bị hại lo lắng và đề nghị hủy dịch vụ, thông tin lập tức được chuyển cho nhóm tiếp theo.

Ở công đoạn thứ hai, các đối tượng giả danh nhân viên kho hàng, tiếp tục duy trì câu chuyện do nhóm trước tạo ra. Nhóm này có nhiệm vụ trấn an, củng cố niềm tin và hướng dẫn bị hại kết nối với tài khoản mạng xã hội được chỉ định để được “hỗ trợ xử lý”.

Sau đó, bị hại được chuyển đến nhóm cuối. Các đối tượng tiếp tục giả danh nhân viên của tổng công ty giao hàng, hướng dẫn bị hại thực hiện một số thao tác và chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị. Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng nhanh chóng luân chuyển, phân chia số tiền nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho việc truy vết.

Địa điểm các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu (2001, trú tại Hà Nội), giữ vai trò tổ chức, điều hành hoạt động của đường dây. Hậu chuẩn bị địa điểm, điện thoại, SIM, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng; đồng thời xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ và thỏa thuận việc phân chia số tiền chiếm đoạt.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, Trần Tuấn Vũ tham gia cùng Hậu trong việc tổ chức, điều phối hoạt động; cung cấp dữ liệu khách hàng và tham gia quản lý, phân chia số tiền thu được. Sau khi biết các đối tượng trong nhóm bị phát hiện, Vũ đã xóa dữ liệu và tiêu hủy điện thoại nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh, vận động của cơ quan Công an, Vũ đã đến đầu thú và khai nhận hành vi liên quan.

Theo Thượng tá Bùi Tuấn Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, thủ đoạn đáng chú ý trong vụ án là các đối tượng tổ chức hoạt động theo nhiều công đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp thực hiện theo một kịch bản thống nhất. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tập trung làm rõ vai trò của từng đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.

Từ ngày 5/8/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, mở rộng.

Qua vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên giao hàng, nhân viên kho hoặc tổng công ty giao hàng, nhất là khi người gọi thông báo phát sinh khoản phí, đăng ký dịch vụ hoặc yêu cầu thực hiện thao tác để hủy dịch vụ. Các doanh nghiệp giao hàng không yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp mã xác thực, mật khẩu và thông tin đăng nhập ngân hàng qua điện thoại.

Khi nhận được yêu cầu bất thường, người dân cần dừng giao dịch, trực tiếp liên hệ với đơn vị bán hàng hoặc doanh nghiệp vận chuyển qua số điện thoại, ứng dụng chính thức để kiểm chứng. Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không chia sẻ thông tin bảo mật và không chuyển tiền khi chưa xác định chính xác người nhận. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ số điện thoại, nội dung tin nhắn, tài khoản nhận tiền và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.