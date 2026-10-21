Khởi tố 8 đối tượng sau vụ hỗn chiến

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 8 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra vào tối 1/5, khiến một người bị thương.

Khởi tố 8 đối tượng sau vụ truy đuổi, đánh nhau. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Các đối tượng gồm Võ Văn Xuân Định, Nguyễn Quang Vương, Phạm Văn Khánh, Phạm Văn Lộc (cùng trú xã Nam Phước); Nguyễn Lê Gia Huy, Hoàng Ngọc Gia Bảo (cùng trú xã Xuân Phú); Nguyễn Mậu Hoàng Kiên (trú xã Thăng Bình) và Trần Công Phong (trú xã Thăng An).

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn từ trước, tối 1/5, hai nhóm thanh thiếu niên tập trung gần Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, xã Xuân Phú. Sau đó, các đối tượng xảy ra xô xát, truy đuổi và đánh nhau trên địa bàn xã Nam Phước, khiến một người bị thương.

Căn cứ kết quả điều tra, 8 đối tượng bị khởi tố để điều tra về các tội "Gây rối trật tự công cộng", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý gây thương tích".