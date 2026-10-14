Khởi tố 8 đối tượng rượt đuổi, đánh nhau trên đường TP Huế

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án liên quan đến nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, mang theo hung khí và rượt đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Công an TP Huế đã khởi tố 8 bị can để điều tra về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”. Ảnh CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 28/5/2026, T.H.N.H. (SN 2007, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) rủ một số thanh thiếu niên khác tụ tập, điều khiển xe máy thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường phố.

Sau khi tập trung tại một số địa điểm, nhóm này mang theo các ống tuýp kim loại, di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế.

Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn, nhóm của H. gặp một nhóm thanh niên khác.

Cho rằng trước đó bị nhóm này ném vỏ chai bia, H. hô hào những người đi cùng đuổi theo để đánh trả.

Hai nhóm sau đó liên tục rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Khi di chuyển đến khu vực phía Nam cầu Phú Xuân, nhóm của H. tiếp tục bị một nhóm khoảng 20–30 thanh niên ném đá và vỏ chai bia.

Không dừng lại, các đối tượng đến một quán trên đường Nguyễn Thái Học lấy thêm nhiều vỏ chai bia, sau đó quay trở lại khu vực cầu Phú Xuân để ném về phía nhóm đối phương.

Trên đường rời khỏi hiện trường, một số người trong nhóm còn vứt bỏ các ống tuýp kim loại tại khu vực Cửa Hữu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Huế cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, mang theo hung khí hoặc sử dụng chai lọ để giải quyết mâu thuẫn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Lực lượng công an đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành quy định pháp luật, không tham gia các nhóm tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Thời gian tới, Công an TP Huế tiếp tục triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, Tổ tuần tra 785 duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát 24/7 nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những nhóm tụ tập gây rối, đua xe trái phép, mang theo hung khí, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.