Khởi tố 8 đối tượng gây rối trật tự, cố ý gây thương tích

Công an xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) cho biết điều tra viên được bố trí tại Công an xã đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật đối với 8 đối tượng liên quan vụ việc xảy ra vào tối 1-5-2026.

Các đối tượng liên quan đã bị khởi tố.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Võ Văn Xuân Định (sinh năm 2007), Nguyễn Quang Vương (sinh năm 2007), Phạm Văn Khánh (sinh năm 2007), Phạm Văn Lộc (sinh năm 2005), cùng trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng; Nguyễn Lê Gia Huy (sinh năm 2009), Hoàng Ngọc Gia Bảo (sinh năm 2009), cùng trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng; Nguyễn Mậu Hoàng Kiên (sinh năm 2010), trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng; Trần Công Phong (sinh năm 2009), trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng.

Vụ việc tụ tập, đánh nhau diễn ra vào tháng 5-2026.

Theo kết quả điều tra, tối 1-5-2026, do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh thiếu niên đã tập trung tại khu vực gần Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, xã Xuân Phú. Sau đó, các đối tượng tiếp tục xảy ra xô xát, truy đuổi và đánh nhau trên địa bàn xã Nam Phước, khiến một người bị thương.

Căn cứ kết quả điều tra, 8 đối tượng trên bị khởi tố để điều tra về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý gây thương tích”.

Công an xã Nam Phước khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Công an xã Nam Phước khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; chủ động kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, không tụ tập gây mất an ninh, trật tự, không sử dụng hung khí để giải quyết xích mích. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.