Khởi tố 8 cán bộ trật tự đô thị 'bảo kê' xây dựng trái phép

Ngày 22/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các hành vi "Đưa, nhận, môi giới hối lộ", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Kết quả điều tra ban đầu xác định 8 cán bộ thuộc Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khởi tố 5 đối tượng về hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, cũng như xin cấp điện, nước không đúng quy định.

Liên quan đến hành vi nhận hối lộ, 4 đối tượng là lãnh đạo và nhân viên thuộc Điện lực Liên Chiểu cùng Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng đã bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước trái quy định cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ và đối tượng liên quan. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Vụ án phản ánh thực trạng một số thủ tục liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh bị các đối tượng lợi dụng để vòi vĩnh, làm giả hồ sơ và trục lợi; tuy số tiền ở từng vụ việc riêng lẻ không quá lớn nhưng vi phạm kéo dài, lặp lại nhiều lần đã gây bức xúc trong dư luận, tác động tiêu cực đến kỷ cương quản lý đô thị cũng như trật tự an toàn xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định.