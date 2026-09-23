Khởi tố 8 cán bộ Tổ trật tự đô thị phường nhận hối lộ

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Cùng với đó, 5 đối tượng bị khởi tố do có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, cấp điện, cấp nước không đúng quy định. Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, từ các vụ án khởi tố vào ngày 19/9 trên cho thấy, một số thủ tục liên quan trực tiếp đến dân sinh đã bị lợi dụng để vòi vĩnh, nhận tiền, làm giả hồ sơ, môi giới và đưa hối lộ. Dù số tiền trong từng trường hợp có thể không lớn nhưng việc vi phạm diễn ra nhiều lần, kéo dài đã gây bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời tác động đến kỷ cương đô thị và trật tự an toàn xã hội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc chủ động phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu trong những lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân thể hiện rõ quyết tâm của Công an thành phố Đà Nẵng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; góp phần giữ vững kỷ cương, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh trong sạch, lành mạnh, bình đẳng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an và chính quyền thành phố.