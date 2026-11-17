Cuối tháng 10-2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 người đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cụ thể, tại cơ sở massage trên đường 9A (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng), Công an phát hiện 6 người mua bán dâm. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở, giao Nguyễn Đức Khang quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt. Khang trực tiếp tư vấn, nhận tiền và điều nhân viên phục vụ khách; cơ sở hưởng lợi từ tiền vé massage. Công an đã khởi tố Bảo và Khang để điều tra về tội "Chứa mại dâm".

Công an TPHCM kiểm tra phát hiện nhiều người dương tính với ma túy. Ảnh: CATP

Tại cơ sở trên đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn), Công an phát hiện 6 người đang mua bán dâm. Kết quả điều tra xác định Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng quản lý, điều hành cơ sở, cho nhân viên nữ bán dâm tại phòng massage với giá từ 2 triệu đồng/lượt, ngoài tiền vé massage 1,7 triệu đồng/giờ nhằm tăng doanh thu. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố Trang và Hạnh về tội "Chứa mại dâm".

Công an TPHCM kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP. Ảnh: CATP

Ngoài ra, từ việc phát hiện hai người đang mua bán dâm tại khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, lực lượng Công an làm rõ hoạt động môi giới mại dâm liên quan Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung. Trong đó, Thu trực tiếp điều hành cơ sở; Lương quản lý, môi giới tiếp viên cho khách; Giang thu tiền; Trung tìm kiếm, đưa tiếp viên đến để Lương giới thiệu. Cơ sở thu 3 triệu đồng/người dưới hình thức "tiền phạt" khi tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc. Cả 4 bị can bị khởi tố về tội "Môi giới mại dâm".

Đầu tháng 11-2026, kiểm tra 3 quán bar tại phường Sài Gòn, Công an TPHCM phát hiện nhiều vi phạm. Qua test nhanh 53 người, lực lượng chức năng ghi nhận 3 trường hợp dương tính với ma túy, gồm cả khách và nhân viên.