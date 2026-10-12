Khởi tố 8 bị can trong vụ mang hung khí, rượt đuổi nhau ở Huế

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an bắt giữ các đối tượng. Ảnh: CACC.

Trước đó, T.H.N.H. (SN 2007, trú tại phường Thủy Xuân) rủ một số thanh thiếu niên khác tụ tập “đi bão”, điều khiển xe mô tô thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường phố.

Sau khi tập hợp tại một số địa điểm, cả nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, mang theo các ống tuýp kim loại.

Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn, nhóm của H. gặp một nhóm thanh niên khác.

Cho rằng trước đó bị nhóm này ném vỏ chai bia, H. hô hào các thành viên đuổi theo để đánh trả. Hai nhóm tiếp tục rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường.

Khi di chuyển đến khu vực phía nam cầu Phú Xuân, nhóm của H. bị một nhóm thanh niên khoảng 20 - 30 người ném đá và vỏ chai bia.

Các đối tượng sau đó đến một quán trên đường Nguyễn Thái Học lấy thêm nhiều vỏ chai bia rồi quay lại cầu Phú Xuân ném về phía nhóm thanh niên trên.

Trên đường rời đi, một số đối tượng còn vứt bỏ các ống tuýp kim loại tại khu vực Cửa Hữu.

Công an TP Huế cho biết, sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt đợt cao điểm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Tổ tuần tra 785 sẽ duy trì tuần tra, kiểm soát 24/7, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp tụ tập gây rối, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí và các hành vi gây mất an ninh, trật tự.