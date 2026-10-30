Khởi tố 8 bị can trong đường dây lừa đảo đặt cọc bất động sản

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt 1,77 tỷ đồng tiền đặt cọc của 3 bị hại; đồng thời phát hiện hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, tổng số tiền thu về lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 8 bị can liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc. Ảnh: CA

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1993, trú tại TP Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc, cùng các đối tượng liên quan sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hoạt động kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, các đối tượng chỉ đạo nhân viên đăng tải thông tin gian dối về nhà, đất có giá rẻ hơn thị trường trên các trang mạng như Chợ Tốt, Batdongsan.com và các tài khoản TikTok nhằm thu hút khách hàng. Khi khách liên hệ đến xem nhà, đất, nhân viên công ty thông báo sản phẩm đã được bán, sau đó dẫn khách lên các phương tiện đã chuẩn bị sẵn để đưa đến những khu đất thuộc các xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân và Tân Trụ (tỉnh Tây Ninh, thuộc tỉnh Long An trước đây).

Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1993, trú tại TP Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA

Tại các khu đất, nhân viên công ty sử dụng sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án cùng thông tin về tiện ích xung quanh để giới thiệu, quảng cáo. Các đối tượng còn bố trí người đóng giả khách hàng, thực hiện việc đặt cọc, chuyển khoản nhằm tạo lòng tin, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của khách hàng, từ đó thúc đẩy họ giao tiền đặt cọc.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến khách hàng không thể tiếp tục giao dịch mua bán nhà, đất, qua đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc.

Trên cơ sở tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, gồm văn phòng, 2 chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản giai đoạn 2024 - 2026, trong đó có hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng, hợp đồng đặt cọc, chứng từ giao dịch, máy vi tính, dữ liệu điện tử và con dấu của các pháp nhân liên quan.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Hoài Phong cùng 7 đối tượng gồm: Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 1,77 tỷ đồng tiền đặt cọc của 3 bị hại. Tài liệu thu thập được còn thể hiện Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu về số tiền hàng chục tỷ đồng.

Ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 28 bị hại và đang tiếp tục truy tìm những người liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn, số tiền chiếm đoạt cũng như vai trò của các cá nhân liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những người từng ký hợp đồng đặt cọc, giao tiền cho Công ty Bảo Phúc và các đối tượng liên quan nhưng bị chiếm đoạt tài sản liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Đồng thời, cơ quan điều tra yêu cầu các nhân viên, cá nhân từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các công ty do những bị can trên thành lập đến trình diện, làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Qua vụ việc, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thận trọng khi tham gia giao dịch bất động sản, không ký hợp đồng đặt cọc hoặc chuyển tiền khi chưa kiểm tra đầy đủ tính pháp lý của nhà, đất. Người dân cần chủ động xác minh thông tin quy hoạch, chủ sở hữu tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có bất động sản; cảnh giác với những lời quảng cáo giá rẻ bất thường, cam kết lợi nhuận cao và các doanh nghiệp thường xuyên thay đổi tên, địa chỉ đăng ký kinh doanh.