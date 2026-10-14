Khởi tố 8 bị can rượt đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến vụ án.

Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Huế cho biết, đang điều tra vụ án liên quan đến nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô-tô tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí và ném chai bia trên đường phố.

Theo thông tin ban đầu, tối 28-5-2026, T.H.N.H (2007, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) rủ một số thanh thiếu niên khác tụ tập “đi bão”, điều khiển xe mô-tô thành đoàn, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường phố. Sau khi tập hợp tại một số địa điểm, cả nhóm mang theo các ống tuýp kim loại rồi di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn (TP Huế), nhóm của H. gặp một nhóm thanh niên khác. Cho rằng trước đó bị nhóm này ném vỏ chai bia, H. hô hào các thành viên đuổi theo để đánh trả.

Hai nhóm rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực phía Nam cầu Phú Xuân (TP Huế), nhóm của H. bị một nhóm thanh niên khoảng 20-30 người ném đá và vỏ chai bia. Các đối tượng sau đó đến một quán trên đường Nguyễn Thái Học lấy thêm nhiều vỏ chai bia rồi quay lại cầu Phú Xuân ném về phía nhóm thanh niên trên. Trên đường rời đi, một số đối tượng còn vứt bỏ các ống tuýp kim loại tại khu vực Cửa Hữu.

Căn cứ kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Huế cảnh báo hành vi tụ tập thành nhóm, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí hoặc sử dụng chai lọ để giải quyết mâu thuẫn rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân, đồng thời gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an TP Huế khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, không tụ tập gây rối, không mang theo hoặc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện các nhóm có biểu hiện vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.

Thời gian tới, Công an TP Huế tiếp tục triển khai đợt cao điểm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”. Trong đó, Tổ tuần tra 785 duy trì tuần tra, kiểm soát 24/7, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp tụ tập gây rối, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí và các hành vi gây mất an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn bình yên cho người dân.