Khởi tố 7 người trong đường dây rửa tiền từ Nhật Bản về Việt Nam

Ngày 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây trên, khởi tố 7 người liên quan.

Theo điều tra ban đầu, một nhóm người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm này chuyển dòng tiền ra khỏi Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Việt Nam.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Huyền. Ảnh: CACC

Điển hình, ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yen, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng của các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, chuyển đổi sang tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển lại cho nhóm tội phạm ở nước ngoài. Những người tham gia giao dịch được hưởng lợi 1-2% giá trị mỗi lần chuyển tiền.

Cơ quan công an xác định đường dây hoạt động trong nhiều năm, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng kết hợp giao dịch tài sản mã hóa để che giấu nguồn gốc dòng tiền. Quá trình điều tra gặp khó khăn do hành vi phạm tội diễn ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và chuẩn bị phương án đối phó với cơ quan chức năng.

Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 bị can. Trong đó, Vũ Tùng Linh (33 tuổi, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (32 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) bị bắt tạm giam về tội Rửa tiền.

Bốn người còn lại gồm Nguyễn Thanh Huyền (29 tuổi, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (34 tuổi, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (32 tuổi, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (34 tuổi, trú tại Hà Nội) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, một máy tính bảng, một ôtô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.