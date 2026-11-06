Khởi tố 7 đối tượng mang hung khí xông vào nhà đe dọa, chém phá tài sản để đòi nợ 800 triệu đồng

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 07 bị can và ra Lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với 06 bị can để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Các bị can gồm: Nguyễn Văn Sang (SN 1987), Nguyễn Minh Ý (SN 1985), Phan Duy Linh (SN 1998), Nguyễn Văn Hải (SN 1984), Phan Thanh Sung (SN 1998), Nguyễn Hoàng Khai (SN 2003) và Phan Văn Khải (SN 1995).

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vào tháng 3/2026, Nguyễn Văn Sang đưa cho bà Đ.T.B.B (SN 1965, trú tại xã Nhuận Phú Tân) số tiền 800 triệu đồng để cho H.V.L (SN 1989, ngụ cùng địa phương) vay đáo hạn ngân hàng. Đến tháng 5/2026, khi Sang yêu cầu bà B. trả lại tiền, bà B. đã cùng Sang đến nhà tìm H.V.L. Tuy nhiên, H.V.L lớn tiếng cho rằng bản thân không vay tiền của ai và từ chối trả nợ.

Từ trái qua phải, các đối tượng Khải, Sung, Ý, Khai, Sang và Linh tại cơ quan Công an điều tra (Ảnh: CACC)

Đến ngày 1/9/2026, Sang cùng Hải, Ý, Linh, Sung, Khai và Khải mang theo dao tự chế cùng gậy ba khúc đến nhà H.V.L để "siết nợ". Trước khi xuất phát, Sang chỉ đạo đồng bọn sử dụng hung khí nhằm đe dọa, gây sức ép để con nợ phải trả tiền. Tại đây, nhóm đối tượng đã lớn tiếng chửi bới, xông thẳng vào nhà, dùng dao tự chế chém hư hỏng nhiều tài sản rồi mới chịu rời đi. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 bị can gồm: Khải, Sung, Ý, Khai, Sang và Linh. Riêng bị can Nguyễn Văn Hải hiện đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam trong một vụ án "Cố ý gây thương tích" khác trước đó.

Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.