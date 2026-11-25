Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 1/11 tại quán ốc 9999 (Tổ 8, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP HCM).

Cơ quan điều tra đưa các đối tượng tới hiện trường để thực nghiệm vụ án ﻿

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong ngày 1/11, tại quán ốc 9999 đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm giữa hai người phụ nữ. Từ việc lời qua tiếng lại, các bên không giữ được bình tĩnh, nhanh chóng đẩy cuộc cự cãi thành xô xát.

Trong quá trình ẩu đả, các đối tượng đã lao vào đánh nhau quyết liệt, có sử dụng hung khí, đồng thời la hét, chửi bới gây mất trật tự tại khu vực đông dân cư. Đáng chú ý, vụ hỗn chiến diễn ra đúng thời điểm có nhiều người dân và phương tiện lưu thông qua lại, không chỉ gây cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa bàn mà còn tạo tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Các đối tượng bị khởi tố ﻿

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tiến hành trích xuất dữ liệu hệ thống camera an ninh để xác minh, làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ việc. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.