Khởi tố 7 bị can trong vụ sử dụng vũ khí quân dụng gây thương tích

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 19-8-2026, sau khi uống rượu bia, Lê Văn Muộn (1995, trú xã Ba Vinh, Quảng Ngãi) đến gặp Phạm Văn Thim (1998, trú xã Ba Tơ, Quảng Ngãi) để giải quyết mâu thuẫn do Thim nói lời thách thức. Muộn chuẩn bị 2 con dao, đồng thời rủ Lê Thị Thanh Duyên (1990), Phạm Duy Hùng (2010, cùng trú xã Ba Vinh); Đặng Nguyễn Quốc Khánh (2010, trú xã Ba Động, Quảng Ngãi) và Phạm Văn Hợi (2008, trú xã Ba Dinh, Quảng Ngãi) tham gia.

Khi đến điểm hẹn, Duyên và Muộn dùng chai bia, dao liên tiếp tấn công nhiều vị trí trên cơ thể Thim. Sau đó, Hùng, Khánh và Hợi cũng sử dụng dao, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia, tay, chân đánh nạn nhân. Chỉ khi thấy Thim bị thương chảy nhiều máu, nhóm này mới dừng sử dụng hung khí nguy hiểm nhưng vẫn tiếp tục dùng tay, chân đánh, la hét và chửi bới. Khi lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng mới chấm dứt hành vi và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng của Phạm Văn Thim. Trước khi nhóm của Muộn đến điểm hẹn, Thim đã chuẩn bị một con dao rựa để đánh lại Muộn. Khi bị Duyên dùng vỏ chai bia tấn công, Thim cầm rựa giơ lên chống trả nhưng bị Muộn dùng dao chém trước nên không kịp phản công. Thim bỏ chạy, vấp ngã và làm rơi dao rựa. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi, con dao rựa Thim sử dụng thuộc danh mục dao có tính sát thương cao quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 75. Vì vậy, hành vi của Thim đủ yếu tố cấu thành tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Muộn, Lê Thị Thanh Duyên, Phạm Duy Hùng, Đặng Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Văn Hợi và Phạm Văn Chưởng (2010, cùng trú xã Ba Dinh) về các hành vi: “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; đồng thời khởi tố Phạm Văn Thim về hành vi: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Vụ án trên là lời cảnh tỉnh về hậu quả của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, nhất là khi sử dụng hung khí nguy hiểm. Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế trong ứng xử, không tàng trữ, sử dụng trái phép các loại hung khí, vũ khí có tính sát thương cao. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh.