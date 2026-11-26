Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng bị khởi tố. (Ảnh: CACC)

Theo Công an TP Đồng Nai, thời gian qua Công an phường Xuân Lộc liên tiếp đấu tranh, xử lý các vụ việc gây rối trật tự công cộng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Đáng chú ý là, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn, đòi hỏi sự quan tâm, quản lý sát sao hơn nữa từ phía gia đình.

Một trong những vụ việc điển hình là tình trạng tụ tập đông người liên quan đến nhóm 28 thanh, thiếu niên mang theo hung khí, xảy ra tại một nhà hàng tiệc cưới tại địa bàn phường Xuân Lộc.

Cụ thể, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân bộc phát nhất thời với 3 nhân viên của nhà hàng tiệc cưới, nhóm 2 đối tượng đã lôi kéo, rủ rê thêm 26 thanh thiếu niên khác mang theo hung khí (dao, tuýp sắt…) đi giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng tham gia trong nhóm này có tuổi đời còn rất trẻ, sinh từ năm 2008 đến 2015.

Khi kéo đến khuôn viên nhà hàng, các đối tượng đập phá làm hư hỏng 1 chiếc xe đạp điện. Ngay lúc này, lực lượng tuần tra 161 của Công an phường Xuân Lộc phát hiện thì các đối tượng bỏ chạy.

Công an phường đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét, làm rõ. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố 7 bị can trong nhóm này về tội danh "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Trước đó, Công an phường Xuân Lộc cũng tiếp nhận tin báo về việc đối tượng N.M.H. (SN 1994, trú tại phường Xuân Lộc) có hành vi gây mất an ninh trật tự tại Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 12/11/2026, Cơ quan CSĐT - Công an TP Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với N.M.H. để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Hiện các vụ việc trên đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.