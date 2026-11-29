Ông Hà Thanh Quốc (thứ hai từ trái sang) cùng các bị can liên quan trong vụ việc. Ảnh: THÀNH CA

Vụ án được điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bảy bị can gồm: Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam; Thân Đức Sửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam và Võ Thành Văn, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Các bị can còn lại gồm: Võ Anh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, nay là Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Thành Châu, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, nay là Phó trưởng Phòng Tài chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

Hai bị can thuộc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, và Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn và nhân viên AIC thông đồng với Võ Anh Tuấn để đưa thông số kỹ thuật và mức giá đã ấn định vào hồ sơ mua sắm.

Nhóm này còn thông đồng với đơn vị thẩm định giá để hợp thức hóa mức giá thiết bị đã nâng khống. Nhàn sử dụng các công ty do nhân viên và người thân đứng tên làm “quân xanh” dự thầu, giúp AIC trúng thầu với giá cao hơn giá trị thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định bị can Võ Thành Văn thông đồng với Võ Anh Tuấn và AIC trong việc thẩm định, nâng khống giá thiết bị. Nguyễn Thành Châu bị xác định đã thông đồng với Tuấn và AIC để tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu.

Đối với các bị can Hà Thanh Quốc và Thân Đức Sửu, cơ quan điều tra xác định hai bị can có hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Việc đề xuất UBND tỉnh phê duyệt giá gói thầu chỉ dựa vào chứng thư thẩm định giá, thiếu báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến giá gói thầu không đúng giá trị thực tế.

Các sai phạm được xác định xảy ra từ năm 2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đối chiếu hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời xác minh, truy bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn. Hai bị can này đã bỏ trốn và đang bị truy nã.