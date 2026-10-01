Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm xây dựng quanh hồ Đồng Đò

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả điều tra những sai phạm về xây dựng, đất đai xảy ra tại khu vực hồ Đồng Đò, rừng phòng hộ Sóc Sơn, xã Kim Anh, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi "Đưa, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ". Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, vụ án này liên quan đến các cán bộ của chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước nên cần tổ chức điều tra, mở rộng vụ án.

Khởi tố 39 bị can trong vụ án giấy kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu

Cũng tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 39 bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ NhoNho, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Cơ quan điều tra xác định vụ án liên quan đến mã số vùng trồng, giấy kiểm nghiệm sầu riêng phục vụ hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo đại diện Cục C03, cơ quan công an đã làm rõ một số trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo "giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp giấy kiểm định mã số vùng trồng, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Trong vụ án này, Cục C03 đã điều tra, làm rõ ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục C03 đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với các ông Hoàng Trung và Nguyễn Quang Hiếu về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn về tội "Giả mạo trong công tác".

Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân liên quan và thu hồi tài sản.