Clip: Khởi tố 6 người núp bóng hợp đồng mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản. Thực hiện: NGUYỄN TÂN

Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hoành (sinh năm 1979, ngụ phường Linh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh); Đoàn Văn Bốn (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình); Lưu Văn Thanh (sinh năm 1986); Mai Danh Kiệm (sinh năm 1985); Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1984, ngụ phường Dĩ An) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, tháng 6-2022, Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh. Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng từ 15% đến 22% trên số tiền thu được cùng phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng này được dùng làm bình phong đối phó cơ quan chức năng.

Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động. Bốn, Thanh quản lý, phân công nhân viên đi xác minh, thu hồi nợ; Hà tư vấn, soạn thảo hợp đồng, quản lý hồ sơ.

Mỗi lần đòi nợ, các nhân viên đi thành nhóm từ 2 đến 4 người, mặc đồng phục công ty đến nhà riêng hoặc nơi làm việc của người nợ. Tại đây, nhóm này lớn tiếng, gây tranh cãi, uy hiếp tinh thần nhằm buộc người nợ giao tiền.

Điển hình tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An, bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một công ty xây dựng, tháng 1-2024, công ty này thuê Công ty Công Danh đòi nợ với tỷ lệ ăn chia 22%. Từ tháng 1 đến tháng 12-2024, Hoành trực tiếp chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến quầy lễ tân lớn tiếng, tự ý lục tìm sổ sách, đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh. Mặc dù lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt và hướng dẫn giải quyết tại Tòa án, nhóm này vẫn tiếp tục vi phạm.

Thanh, Bốn, Hoành, Kiệm, Ba, Hà (từ trái sang) tại cơ quan công an. Ảnh: CATP

Lo sợ bị uy hiếp, bà Đ. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hoành, tổng cộng 98 triệu đồng. Hoành chỉ thông báo cho chủ nợ thu được 60 triệu đồng, 38 triệu đồng còn lại chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Đến tháng 12-2024, Hoành chỉ đạo thanh lý hợp đồng.

Quá trình điều tra, công an thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại, 1 bộ xử lý máy tính, con dấu cùng nhiều hợp đồng, dữ liệu video. Khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12-2025, Hoành chỉ đạo nhân viên tiêu hủy hồ sơ và đồng phục.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp công nợ bằng hình thức hợp pháp; không thuê, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối. Khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan công an. Mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, hợp đồng mua bán nợ để uy hiếp tinh thần, cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh, trật tự đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.