Khởi tố 6 người liên quan vụ livestream gây rối tại bệnh viện ở Phú Thọ

Các đối tượng liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp).

Tối 19/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1979), Trần Thị Oanh (SN 1983), Đặng Văn Hinh (SN 1975), Trần Xuân Chiến (SN 1974) và Trần Thị Thảo (SN 1978).

Theo cơ quan Công an, 6 người này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh là người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Công an đang tiếp tục rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận. Trong đó, nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.

Nguyễn Khắc Hồng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Phú Thọ cung cấp).

Trước đó, ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về một nhóm người quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội, to tiếng, gây mất an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Khoảng 15h45 cùng ngày, nhóm người đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế của bệnh viện. Sự việc làm đình trệ hoạt động khám, chữa bệnh, ảnh hưởng đến bệnh nhân, người nhà và cán bộ, nhân viên y tế. Nội dung phát trực tiếp thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Nguyễn Thị Ngọc A. (SN 1999, trú xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) nói với người thân mình đang mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa A. đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra và được xác định không mang thai.

Tuy nhiên, A. nói rằng ngày 16/9 đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng (bố đẻ của A.) cùng người thân đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát trực tiếp, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

Sau 5 giờ xác minh, điều tra, cơ quan Công an ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.