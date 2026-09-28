Khởi tố 6 người không đứng lớp trong vụ hiệu trưởng rút gần 500 triệu ngân sách

Ngày 28/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, mở rộng điều tra vụ án lập hồ sơ khống, rút tiền gây thiệt hại ngân sách nhà nước xảy ra tại Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người.

Các bị can gồm Bùi Thị Phú (64 tuổi), Nguyễn Thị Mai (58 tuổi), Lê Thị Mỹ Tường (32 tuổi), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (28 tuổi), Phùng Thị Lan Anh (28 tuổi, cùng trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và Lê Thị Mịn (63 tuổi, trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người. Ảnh: Công an Gia Lai

Cả 6 người bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023 đến tháng 6/2025, dù không ký hợp đồng giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne, 6 người trên vẫn được bà Trần Thị Thu, hiệu trưởng, cùng Nguyễn Thị Linh, thủ quỹ, chỉ đạo lập khống hồ sơ để rút gần 500 triệu đồng ngân sách.

Số tiền này được sử dụng để chi trả lương, trích đóng các loại bảo hiểm và nộp kinh phí công đoàn cho 6 cá nhân.

Sau khi nhận tiền, những người này chuyển trả lại tiền lương cho bà Thu và bà Linh để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau cho nhà trường.

Bà Trần Thị Thu bị bắt tạm giam hồi tháng 1/2026. Ảnh: Công an Gia Lai

Liên quan vụ việc, tháng 9/2025, bà Trần Thị Thu bị cho thôi chức hiệu trưởng, chuyển xuống làm giáo viên.

Ngày 29/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bà Trần Thị Thu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.