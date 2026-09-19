Khởi tố 6 đối tượng trong vụ livestream gây rối tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Liên quan vụ việc nhóm người livestream, gây rối, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Sáu đối tượng được xác định là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1999), trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ - người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Cơ quan Công an làm việc với bị can Nguyễn Khắc Hồng.

Các bị can gồm: Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976, bố đẻ); Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1979, mẹ đẻ); Đặng Văn Hinh (SN 1975, bố chồng); Trần Thị Thảo (SN 1978, mẹ chồng); Trần Thị Oanh (SN 1983, thím); Trần Xuân Chiến (SN 1974, bác chồng). Trong các bị can nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giam Nguyễn Khắc Hồng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật về tội danh nêu trên.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc: Khoảng 15h45 ngày 17/9, một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, có hành vi quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất ANTT, làm đình trệ hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Công an phường Vĩnh Phúc làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, kiểm tra camera ghi lại sự việc xảy ra ngày 17/9.

Hành vi trên không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt bình thường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên bệnh viện mà còn thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình ANTT.

Ngay sau đó, Công an phường Vĩnh Phúc đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Vĩnh Phúc tập trung lực lượng, phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt xác minh, nhanh chóng làm rõ và xử lý triệt để vụ việc. Đồng thời, yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp chia sẻ, bình luận video về vụ việc xảy ra.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định, vụ việc xuất phát từ thông tin do Nguyễn Thị Ngọc Ánh cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, kết quả xác định Ánh không mang thai. Tuy nhiên, Ánh nói với gia đình rằng, ngày 16/9, Ánh đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, bác sĩ nói “thai của Ánh bị dị tật nên phải bỏ”.

Các bị can tại cơ quan Công an.

Sau khi biết sự việc, tin lời con gái nói, bố đẻ Ánh là Nguyễn Khắc Hồng cùng người nhà Ánh đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện. Nội dung livestream thu hút lượng lớn người xem, tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây.

Trang cá nhân facebook của bị can Nguyễn Khắc Hồng thực hiện livestream tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, clip sai sự thật trên mạng xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, đây là vụ án có tính chất hy hữu trong thực tiễn tư pháp Việt Nam, khi cả hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ đều bị khởi tố hình sự chỉ từ một vụ livestream thiếu kiểm chứng. Đây là bài học cảnh tỉnh đắt giá về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng.

Cơ quan Công an đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bệnh viện Lạc Việt. Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật, trong đó có Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.