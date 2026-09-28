Khởi tố 6 đối tượng liên quan vụ lập hồ sơ khống tại trường mầm non

Các bị can gồm Bùi Thị Phú, Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Mỹ Tường, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phùng Thị Lan Anh (cùng ngụ xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và Lê Thị Mịn (ngụ P.Đại Mỗ, TP Hà Nội).

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối với các bị can. Ảnh Công an Gia Lai.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai, từ năm 2023 đến tháng 6/2025. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Trần Thị Thu (nguyên Hiệu trưởng) và Nguyễn Thị Linh (nguyên Thủ quỹ) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Theo kết quả điều tra bước đầu, dù không trực tiếp tham gia giảng dạy, 6 bị can trên đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp sức cho Thu và Linh lập các bộ hồ sơ khống về việc thực hiện hợp đồng giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne.

Từ các hồ sơ này, nhà trường thực hiện chi trả tiền lương, trích đóng các khoản bảo hiểm và nộp kinh phí công đoàn cho 6 cá nhân. Sau khi nhận tiền, những người này chuyển trả lại tiền lương cho Thu và Linh để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau cho nhà trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.