Khởi tố 6 đối tượng giúp sức cho hiệu trưởng lập khống hồ sơ, rút tiền nhà nước

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng gồm: Bùi Thị Phú, Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Mỹ Tường, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phùng Thị Lan Anh (cùng trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và Lê Thị Mịn (trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, vào tháng 3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne và Nguyễn Thị Linh, nguyên thủ quỹ nhà trường.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt đối với Trần Thị Thu vào tháng 3/2026.

Theo hồ sơ vụ án, trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025, mặc dù một số cá nhân không ký hợp đồng với nhà trường để thực hiện việc giảng dạy nhưng Trần Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne vẫn chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương nhằm rút tiền ngân sách. Cơ quan Công an xác định, số tiền các đối tượng rút trái quy định là khoảng 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định: Mặc dù không đi dạy thực tế nhưng 6 đối tượng vừa bị khởi tố đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp sức cho Thu và Linh lập ra các bộ hồ sơ khống về việc thực hiện hợp đồng giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne để rút tiền dự toán kinh phí của nhà trường chi trả lương, trích đóng bảo hiểm (các loại) và nộp chi phí công đoàn cho 6 cá nhân này. Sau đó, các cá nhân này thực hiện chuyển trả lại tiền lương đã nhận cho Thu và Linh để sử dụng chi vào nhiều mục đích khác nhau.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.