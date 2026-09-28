Khởi tố 6 cựu giáo viên rút 500 triệu đồng từ ngân sách

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách.

Theo đó, các đối tượng gồm: Bùi Thị Phú (SN 1962), Nguyễn Thị Mai (SN 1968), Lê Thị Mỹ Tường (SN 1994), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1998), Phùng Thị Lan Anh (SN 1998), cùng trú tại xã Kbang; Lê Thị Mịn (SN 1963, trú tại phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội) cùng bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố 2 bị can Phú và Mai.

Đây là các đối tượng liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra từ năm 2023 đến tháng 6/2025 tại Trường Mẫu giáo Kon Pne do Trần Thị Thu (nguyên Hiệu trưởng) và Nguyễn Thị Linh (nguyên thủ quỹ).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định, mặc dù không đi dạy thực tế nhưng 6 đối tượng nêu trên đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp sức cho Thu và Linh lập ra các bộ hồ sơ khống về việc thực hiện hợp đồng giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne để rút tiền dự toán kinh phí của nhà trường chi trả lương, trích đóng bảo hiểm (các loại) và nộp chi phí công đoàn cho 6 cá nhân này. Tổng số tiền đã rút gần 500 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra mở rộng để xử lý triệt để, toàn diện theo đúng quy định pháp luật.