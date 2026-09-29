Khởi tố 6 cựu giáo viên giúp sức cho hiệu trưởng rút tiền ngân sách nhà nước

Các đối tượng gồm: Bùi Thị Phú (SN 1962), Nguyễn Thị Mai (SN 1968), Lê Thị Mỹ Tường (SN 1994), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1998), Phùng Thị Lan Anh (SN 1998, cùng trú tại xã Kbang) và Lê Thị Mịn (SN 1963, trú tại phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội).

Khởi tố 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Ảnh: CAGL).

Đây là các đối tượng liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai).

Trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Trần Thị Thu (nguyên hiệu trưởng) và Nguyễn Thị Linh (nguyên thủ quỹ) của trường.

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 6/2025 mặc dù không đi dạy thực tế nhưng 6 đối tượng nêu trên đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp sức cho Trần Thị Thu và Nguyễn Thị Linh lập ra các bộ hồ sơ khống về việc thực hiện hợp đồng giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne để rút tiền dự toán kinh phí của nhà trường chi trả lương, trích đóng bảo hiểm (các loại) và nộp chi phí công đoàn cho 6 cá nhân này.

Sau đó, các cá nhân này thực hiện chuyển trả lại tiền lương đã nhận cho Thu và Linh để sử dụng chi vào nhiều mục đích khác nhau.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.