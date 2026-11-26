Ngày 26.11, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 người liên quan.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Các bị can nguyên là công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (nay là xã Vân Hồ), cán bộ thẩm định hồ sơ và lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vân Hồ.

Trong số này có Phó Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng bị điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 - 2023, những người này đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ).

Những sai phạm trong quá trình xử lý hồ sơ dẫn đến việc 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,52 tỉ đồng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.