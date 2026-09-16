Khởi tố 6 bị can trong vụ mạo danh bác sĩ tại Julia Aesthetic

Ngày 16.9, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP. Hà Nội phát hiện cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic có dấu hiệu hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép; sử dụng người không có chuyên môn, bằng cấp để thực hiện dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng.

Một số nội dung quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở Julia Aesthetic được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Bộ Công an

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic tại số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội, do L.T.T, sinh năm 1996, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện sáu nhân viên của cơ sở giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên, đang thực hiện gây tê, hút mỡ cho ba khách hàng.

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định sáu người này không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề theo quy định nhưng đã mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn và thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho khách hàng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 28.8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với cả 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đề nghị những người đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic liên hệ Cơ quan An ninh điều tra tại số 58 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội để trình báo và cung cấp thông tin.