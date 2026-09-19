Khởi tố 6 bị can trong vụ livestream gây rối ở bệnh viện

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố 1 bị can trong vụ án. Ảnh: CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Như Báo SGGP thông tin, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ Nguyễn Khắc Hồng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ông Hồng cùng một số người trong gia đình đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để phát livestream, chửi bới, gây mất trật tự và thông tin sai sự thật liên quan bệnh viện.

Quá trình đấu tranh mở rộng vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Hồng (sinh năm 1976), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1979), Trần Thị Oanh (sinh năm 1983), Đặng Văn Hinh (sinh năm 1975), Trần Xuân Chiến (sinh năm 1974), Trần Thị Thảo (sinh năm 1978).

6 người này được xác định là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh (người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Đây là vụ án có tính chất hy hữu trong thực tiễn tư pháp Việt Nam, khi cả 2 cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ đều bị khởi tố hình sự chỉ từ một vụ livestream thiếu kiểm chứng. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đắt giá về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng”.

Hiện, cơ quan công an đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bệnh viện trên.