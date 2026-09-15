Khởi tố 6 bị can trong đường dây mua bán hai nữ nhân viên quán karaoke

Hai bị can trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Chiều 15/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo khoản 1, Điều 150 và Điều 151 Bộ luật hình sự.

Trong đó, Nguyễn Duy Hà (SN 1990, ở TDP Hương Sơn 9, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Đức Hiền (SN 2002, ở xã Yên Phong, Bắc Ninh) bị khởi tố về tội Mua bán người; Nguyễn Duy Thanh (SN 1996, trú tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) bị khởi tố về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Các bị can Nguyễn Văn Thích (SN 1994, trú tại xã Gia Lộc, TP Hải Phòng), Đinh Hoài Nam (SN 2001, trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ) và Đặng Văn Toàn (SN 2007, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên.

Theo tài liệu điều tra xác định Nguyễn Văn Thích quen biết Đặng Văn Toàn thông qua hội nhóm “Nhân viên Karaoke” trên mạng xã hội Facebook.

Thích nhờ Toàn tìm nhân viên nữ làm rót bia, bấm bài tại các quán karaoke ở TP Hải Phòng và thỏa thuận sẽ trả tiền công cho Toàn từ 2 - 3 triệu đồng 1 nhân viên.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Cũng thông qua các hội nhóm này, Toàn quen biết với P.T.K.N (SN 2011, trú tại TP Quảng Ninh) đang làm nhân viên quán karaoke tại huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) và N.T.Y.N (SN 2010, trú tại tỉnh Điện Biên) đang làm nhân viên cho Nguyễn Duy Hà và Nguyễn Đức Hiền.

Toàn và Thích thống nhất rủ N.T.Y.N và P.T.K.N về làm cho Thích ở Hải Phòng thì được cả hai đồng ý.

Quá trình đón N.T.K.N, Thích và Toàn phải trả cho Nguyễn Duy Hà và Nguyễn Đức Hiền 20,5 triệu đồng.

Sau khi làm cho Thích và Toàn khoảng một tháng, N.T.Y.N và P.T.K.N cảm thấy chán nên muốn đổi chỗ làm, Thích và Toàn đồng ý và bán cả hai cho Đinh Hoài Nam lấy 28,5 triệu đồng.

Sau khi làm với Nam một thời gian, N.T.Y.N và P.T.K.N tiếp tục liên hệ với Nguyễn Duy Thanh và nhờ Thanh đón 2 người về làm cho Thanh.

Sau đó Thanh đến chỗ Nam và trả cho Nam số tiền 33,9 triệu đồng để đưa N.T.Y.N và cháu P.T.K.N về làm cho mình ở xã A Sào, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các nghi phạm có liên quan để xử lý nghiêm.