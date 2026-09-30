Khởi tố 6 bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp

Các bị can gồm Phạm Văn Hoành (SN 1979, ngụ phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Bốn (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (SN 1986), Mai Danh Kiệm (SN 1985), Nguyễn Thị Hà (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984, ngụ phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh).

Các đối tượng (từ trái sang phải): Nguyễn Thị Hà, Lưu Văn Thanh, Phạm Văn Hoành, Đoàn Văn Bốn, Mai Danh Kiệm và Nguyễn Văn Ba.

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân. Dưới danh nghĩa hoạt động mua bán nợ, Hoành được xác định đã ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất để thực hiện việc đòi nợ thuê và hưởng tỷ lệ phần trăm trên số tiền thu được.

Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với các chủ nợ và chỉ đạo hoạt động thu hồi tiền. Đoàn Văn Bốn và Lưu Văn Thanh phụ trách quản lý, phân công nhân viên xác minh, thu hồi nợ; Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ. Các nhân viên được phân công trực tiếp đến nhà riêng hoặc nơi làm việc của người nợ để gây sức ép.

Cơ quan điều tra xác định, khi ký hợp đồng, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ mà thỏa thuận hưởng từ 15% đến 22% số tiền thu được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng mua bán nợ được sử dụng làm bình phong để tiếp cận người nợ và đối phó khi bị kiểm tra.

Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đi đòi nợ, nhân viên thường đi theo nhóm 2-4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi và tạo không khí căng thẳng. Cơ quan điều tra cho rằng mục đích là uy hiếp tinh thần, khiến người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín và buộc phải giao tiền.

Con dấu doanh nghiệp dùng để mua bán nợ.

Trong quá trình điều tra, Công an thu giữ một ô tô, 5 điện thoại di động, một bộ xử lý máy tính, con dấu Công ty Công Danh cùng các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và dữ liệu video liên quan.

Cơ quan điều tra cũng xác định, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Phạm Văn Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp giải quyết tranh chấp công nợ bằng các phương thức hợp pháp; không thuê hoặc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền. Khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, cần kịp thời trình báo và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan Công an.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.